المشير حفتر يعلن النفير العام لمواجهة تركيا: سنحاربهم رجالا ونساء

أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، النفير العام بين صفوف الجيش الليبى لمواجهة مع تركيا، مؤكدا أن أبناء ليبيا قبلوا التحدي.





وقال حفتر، في كلمة متلفزة: "سننبذ خلافتنا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، نحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون، ونستعد بكل ما أعطانا الله من قوة وما في قلوبنا من إيمان للدفاع عن عرضنا وأرضنا وشرفنا، فأرضنا عصية على هذا المعتوه الطامع في خيراتنا الحالم بالوصاية علينا".