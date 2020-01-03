دنيا صلاح عبد الله تقدم «في حتة تانية» على راديو ميجا FM

تعاقدت الإذاعية دنيا صلاح عبد الله، نجلة الفنان صلاح عبدالله، على تقديم برنامج "في حتة تانية"، وذلك على راديو ميجا FM.



ويبدأ بث البرنامج يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري، بالتزامن مع انطلاق الخطة البرامجية الجديدة لـ"ميجا إف إم"، ويذاع البرنامج من الأحد للخميس في تمام العاشرة صباحا، يتناول مواضيع اجتماعية مختلفة، وأخبار فنية وفقرات مختلفة لتناقش جميع القضايا الشائكة.



يذكر أن دنيا صلاح عبدالله قدمت العام الماضي برنامج "ألبوم فى 90 ثانية" وكان يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 إلى 9 مساء، وذلك على محطة راديو "ميجا إف أم"، واستضافت من خلاله عددًا من المختصين فى مجال المزيكا والغناء.