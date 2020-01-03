بكين: مشروع تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية خطوة في وقتها

وصف السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانج جون، اليوم الجمعة، مشروع القرار الصيني-الروسي الهادف إلى تخفيف العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بأنه خطوة "في الوقت المناسب وفي الاتجاه الصحيح".



وأضاف تشانج، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن بكين تأمل في"أن نتمكن من حشد مزيد من الإجماع"، بعد فشل جلستين سابقتين لمجلس الأمن الدولي حول المقترح الصيني-الروسي في التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد.



وأوضح المندوب الصيني أنه "يمكننا بالفعل المساهمة في الحوار السياسي بين الأطراف المعنية، خاصة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية"، مشيرًا إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة.



كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حثّ مؤخرًا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على "اتخاذ مسار مختلف" وأكد أن واشنطن تريد "السلام وليس المواجهة".



واتهم بومبيو زعيم كوريا الشمالية أواخر العام الماضي إدارة الرئيس الأمريكي بعدم التعامل بجدية في ملف المفاوضات النووية، محذرًا من أن بلاده سوف تعلن عن سلاح استراتيجي جديد للعالم في مواجهة الضغوط والعقوبات الأمريكية