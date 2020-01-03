الأحد.. اجتماع تحالف الأحزاب المصرية لدعم الرئيس السيسى

أعلن المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن المكتب التنفيذى للتحالف سيعقد اجتماعا بعد غد الأحد برئاسته الساعة الخامسة مساءا بمقر التحالف لإعلان تأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية الأمن القومى المصرى.



وقال تيسير مطر، فى تصريح له، إنه عقب اجتماع المكتب التنفيذي سيعقد اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية بحضور جميع رؤساء الأحزاب لإعلان دعم وتأييد الرئيس السيسى للخطوات التى يتخذها لحماية مصر وشعبها ومواجهة التصعيد التركى الأخير وقرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا.