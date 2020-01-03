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عالم

اليونان وقبرص وإسرائيل تدين قرار تركيا بنشر قواتها فى ليبيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:54 م
أردوغان
أردوغان
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ندد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصى نيكوس اناستاسياديس، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، فى بيان مشترك للدول الثلاث، قرار تركيا بنشر قوات عسكرية لها فى ليبيا.

وذكر البيان الذى أوردته وكالة أنباء كاثميرينى اليونانية، أن قرار تركيا بنشر قوات عسكرية لها فى ليبيا يمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمى، مُشددًا على أنه يعتبر انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولى لعام 2011، الذى يحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

كما وصفت الدول الثلاث القرار بأنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية من شأنها أن تضع حدًا للصراع القائم فى ليبيا، بحسب البيان.

وكان البرلمان التركى وافق، أمس الخميس، على تفويض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بإرسال قوات تركية لليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق الليبية.

ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الليبية فى وقت سابق على مذكرتى تفاهم للتعاون فى مجالى الأمن والأمن البحرى، وهو ما أثار موجة من الاعتراض لدى عددا من الدول، خصوصًا الداعمة للجيش الوطن.

يُذكرأن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قام، أمس الخميس، بزيارة رسمية إلى أثينا لتوقيع اتفاقية الغاز فى منطقة شرق المتوسط مع قبرص واليونان.

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