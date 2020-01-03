المستشار النمساوي يتلقى موافقة حزب الشعب على برنامج حكومته الجديدة

تلقى المستشار النمساوي الجديد سباستيان كورتس موافقة من المجلس الأعلى لحزب الشعب على برنامج حكومته الجديدة المؤلفة من حزبي الشعب والخضر، كما تمت الموافقة بالإجماع على اختياراته للوزراء.



وقالت وكالة الصحافة النمساوية، في تقرير مساء اليوم الجمعة، إن الهيئة العليا لحزب الخضر لم تعتمد بعد تشكيلة الحكومة الجديدة واختيارات رئيس حزب الخضر فيرنر كوجلر لفريق الحزب فى الحكومة.



وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الفيدرالي ألكساندر فان دير بيلن يوم 7 يناير الجاري، وأن الاستعدادات قد اكتملت داخل قصر الرئاسة "هوفبورج" لأداء الحكومة لليمين الدستورية.



وأضافت الوكالة أن الرئيس النمساوي أجرى اتصالات مباشرة مع جميع المرشحين لعضوية الحكومة سواء من حزبي الشعب أو الخضر وأنهي هذه المشاورات اليوم الجمعة.



يذكر أن برنامج الحكومة النمساوية الجديدة يعد من البرامج المتفردة في جميع أنحاء أوروبا ويركز على تخفيض العبء الضريبي مع الاستفادة من فرص تخضير البيئة مع تأجيل فرض ضريبة الكربون لتخفيف اعباء النمو الاقتصادي.