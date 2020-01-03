افتتاح المؤتمر العلمي الرابع للعلاج الطبيعي بالإسكندرية

افتتح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعي، المؤتمر العلمي الرابع للعلاج الطبيعي بالإسكندرية بعنوان "العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل القائم على الدليل"، الذي نظمته نقابة العلاج الطبيعى بالإسكندرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بحضور قيادات مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والهيئة العامة للتأمين الصحي.



وقال الدكتور عمر بن الخطاب علي مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الشئون الصحية ورئيس النقابة الفرعية للعلاج الطبيعى بالإسكندرية، إن المؤتمر حضره ما يزيد عن 300 من أخصائي العلاج الطبيعي من مختلف المحافظات وناقش 30 بحثا علمي مقدم من أساتذة كليات الطب وكليات العلاج الطبيعى فى موضوعات رئيسة أهمها: الجديد فى جراحات العظام للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودور العلاج الطبيعي فى إصابات الملاعب، فريق التشخيص العلاج للأطفال المرضى بالشلل الدماغى.