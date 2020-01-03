-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح المؤتمر العلمي الرابع للعلاج الطبيعي بالإسكندرية

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:48 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
أحمد عاشور
طباعة
افتتح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعي، المؤتمر العلمي الرابع للعلاج الطبيعي بالإسكندرية بعنوان "العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل القائم على الدليل"، الذي نظمته نقابة العلاج الطبيعى بالإسكندرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بحضور قيادات مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقال الدكتور عمر بن الخطاب علي مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الشئون الصحية ورئيس النقابة الفرعية للعلاج الطبيعى بالإسكندرية، إن المؤتمر حضره ما يزيد عن 300 من أخصائي العلاج الطبيعي من مختلف المحافظات وناقش 30 بحثا علمي مقدم من أساتذة كليات الطب وكليات العلاج الطبيعى فى موضوعات رئيسة أهمها: الجديد فى جراحات العظام للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودور العلاج الطبيعي فى إصابات الملاعب، فريق التشخيص العلاج للأطفال المرضى بالشلل الدماغى.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

منذ حوالي 6 ساعات

نائب عراقي يكشف سيناريوهات الرد الإيراني على مقتل سليماني

منذ حوالي 12 ساعة

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. واليوم أمطار رعدية

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

اتصالات مصرية أوروبية مكثفة لمواجهة التدخل التركي في ليبيا

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

فيديو جديد لـ«اغتيال قاسم سليماني»

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

النظام الغذائي النباتي يضر بصحة الأعصاب

طريقة التخلص من دهون البطن

الرئيس نيوز

وكيل النواب: لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصدى لأطماع أردوغان في غاز المتوسط

منقذ فتاة المنصورة: "2000 واحد تحرشوا بيها.. وكان معاهم سلاح"

بالصور.. رئيس مجلس الوزراء يتسوق بملابس كاجوال دون حراسة

الأحد.. جلسة للنواب العراقي لمناقشة الاعتداء الأمريكي

منوعات

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

جوجل تحذر من قرصنة كاميرات «شاومي» للتجسس على المنازل

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

كشكول

محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم

ننشر المراجعة النهائية لمادة التربية الدينية الإسلامية للثاني الثانوي

الأربعاء.. اختيار المعلمين المشاركين بوضع مناهج "الجدارات" في ٣ تخصصات

بدء إنشاء مجالس طلابية لفتيات الأزهر

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

«الإرهاب لا دين له» محاضرة بـ«ثقافة الإسماعيلية»

«مهارات الطبيب المصري القديم».. محاضرة في بيت السناري الأحد

خالد بن الوليد يهدم إمبراطورية الفرس

5 حفلات توقيع كتب وروايات خلال يناير

صفحتنا ع الفيس بوك