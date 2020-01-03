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محافظات

توقف حركة الصيد ورفع حالة الطوارئ لسوء الطقس بالبحيرة

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:41 م
الصيد
الصيد
البحيرة - معوض هويدى
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شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة، وساد طقس بارد على جميع أنحاء المحافظة، وتوقفت حركة الصيد في البحر المتوسط، وبوغاز رشيد بقرية برج رشيد التابعة للمركز، وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والتعامل الفورى معها، ومتابعة جميع حالة المصارف ومحطات الرفع والصرف الصحي، ورفع درجة الاستعداد بجميع المرافق، وفصل الكهرباء عن جميع المدارس وشوارع المحافظة حرصا على أمن وسلامة الأطفال والمواطنين.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى وكذا الالتزام باتباع الإرشادات التي تم التنويه عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين مع تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية، وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك مع فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة والتواصل السريع مع الجهات المختصة (الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.

وتؤكد المحافظة أنه ومنذ بداية موجة الأمطار انتشرت على الفور جميع وحدات التدخل السريع بمدن ومراكز وقرى المحافظة للعمل على رفع تراكمات المياه وكذا انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمدن وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لحل أى مشكلة تطرأ على الفور في شتى القطاعات وتوجيه الوحدات الخاصة بالتدخل للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.

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