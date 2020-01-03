دبلوماسي سابق: دول الجوار ستحل أزمة ليبيا

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ركزت على الشباب، وخلق كفاءات جديدة، خاصة وأن الشباب يمثلون نحو 65% من سكان القارة.



وأضاف صلاح خلال حواره ببرنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء الجمعة، أن مصر كان لها دور محوري في القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى أن هناك توجه قوي لوضع حلول "أفريقية – أفريقية" للقضايا الأفريقية، حيث نجح الاتحاد الأفريقي في هذا التوجه.



كما أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك توجه بأن تتولى دول الجوار حل الأزمة الليبية، معتبرًا أن المرحلة التي يمر بها الاتحاد الأفريقي تبعث الأمل، وفترة تولي مصر الاتحاد الأفريقي أعطت الشباب ثقة في أنفسهم.