تسمم 22 بسبب طعام فاسد بالإسماعيلية

أصيب اليوم الجمعة 22 شخصا بتسمم في محافظة الإسماعيلية إثر تناولهم، وجبة طعام فاسدة، وتم نقلهم للمستشفى.



وتلقى اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مستشفى الإسماعيلية العام بوصول 22 شخصا مصابين بحالات تسمم نتيجة تناولهم وجبة غذاء فاسدة.



وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير عام مستشفى الإسماعيلية العام، إنه تم تقديم كافة الخدمات والإسعافات اللازمة للمصابين وخرجت 20 حالة منهم، بينما مازالت حالتين تحت الملاحظة، لخطورة حالتهما.



