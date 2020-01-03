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حوادث

بسبب لهو الأطفال.. القبض على 5 في مشاجرة ببني سويف

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:28 م
مشاجرة
مشاجرة
بنى سويف - محمد حفيظ
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تمكنت مباحث مركز شرطة ببا جنوب بني سويف، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقرية سدس الأمراء، بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد اسامة يونس، مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا بمشاجرة ومصابين بقرية سدس الأمراء، بدائرة المركز.

وانتقل مأمور المركز على رأس قوة أمنية للقرية، وتمكنت من الفصل بين طرفي المشاجرة، وتبين وقوعها بين، كل من، طرف أول: "محمد. م. ع"، و"أسامة. س. س"، وطرف ثاني: "علي. ع. ع"، وابنيه "علي" و"محمد" وجميعهم مصابين بكدمات وجروح طفيفة، ومقيمون بذات القرية، وتم ضبطهم جميعًا.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، وطرفي المشاجرة، أن المشاجرة بدأت بينهما بمشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة الناتجة عن لهو الأطفال، تطورت المشادة لاشتباك بالأيدي، تعدى كلًا منها على الآخر، محدثين ما بهم من إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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