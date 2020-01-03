إحالة 5 متهمين بانتحال صفة رجال ضبط قضائي للجنايات

حصل «الدستور» على قرار إحالة ٥ متهمين للجنايات بتهمة السرقة وانتحال صفة رجال الضبط القضائي.



وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية رقم ٢٠١٤٠ لسنة ٢٠١٧ جنايات مدينة نصر أول، قيام المتهمين "أحمد. خ، وأحمد. م، ومحمد. ع، وحسن. م، وسيد. م، وآخرون مجهولون بسرقة ٩٥ ألف دولار و٤ آلاف جنيه مصري و٣ خواتم ذهبية وهاتفين محمولين مملوكين للمجني عليهما "مروة. م"، و"فاطمة. م"، كرها عنهما بأن ادعوا بأنهم من رجال الضبط مباحث الأموال العامة.



واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها "مروة. م، ربة منزل"، أنها أراد تحويل مبلغ دولاري ملك لها وملك "فاطمة. م"، فتواصلت مع المتهم الثالث عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي استدرجهما مع باقي المتهمين مدعين كذبا بأنهم من رجال الضبط مباحث الأموال العامة، فسيطروا عليهما واقتادوهما داخل سيارة كرها عنهما وسرقوا المنقولات خاصتهما.