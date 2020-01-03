أسامة كمال يدعو لمقاطعة المنتجات التركية

جدد الإعلامي أسامة كمال دعوته للمقاطعة الشعبية والحكومية للمنتجات التركية، ردًا على التدخل التركي السافر في الشأن الليبي، ومصادقة البرلمان التركي على قرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.



وكتب كمال عبر منشور على صفحته على «فيس بوك»: «6 سنوات أطالب بالمقاطعة الشعبية والحكومية ولم تستجب الدولة ولم يستجب التجار ولم يستجب الأفراد».



وأضاف: «يجب أن نستفيق على الأقل الآن دون شو ولا مظاهر كاذبة ولكن خوفًا على الوطن».