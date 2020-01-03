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محافظات

مرشح وحيد في ثالث أيام تلقي طلبات الترشح لـ«تكميلية النواب» في ملوى

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:02 م
تكميلية النواب
تكميلية النواب
المنيا ـ على حسين
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شهد اليوم الثالث من فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لاختيار عضو جديد بمجلس النواب بالنظام الفردي بالدائرة السابعة الخاصة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا بعد خلو المقعد لوفاة شاغله النائب الراحل أحمد شرموخ، تقدم أحد الراغبين في الترشح للمقعد ويدعي عبد الله محمد عبد الله خليفة - بالمعاش.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن فتح باب تلقي طلبات الترشيح في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة مركز ملوي ابتداء من أول يناير 2020 حتى 8 من نفس الشهر بمحكمة المنيا الابتدائية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا يوميا عدا اليوم الأخير يستمر التقدم فيه حتى الساعة الخامسة ويليها إعلان كشوف المرشحين والرموز الانتخابية من 9 إلى 11 يناير فيما تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 16 يناير على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 17 يناير ويكون آخر موعد للتنازل يوم 22 يناير وتنشر التنازلات يوم 27 يناير.

وتتلقى اللجنة المكونة من القاضي أشرف علي محمود عقيل رئيس محكمة المنيا الابتدائية رئيسا للجنة والمستشار حسام محمد إكرام نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار بليغ فهمي مهني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار زكي عبد المنعم سلامة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والقاضي خالد أحمد فتحي رئيس استئناف والقاضي أسامة سيد صديق مساعد رئيس المحكمة الابتدائية والقضاة عمرو أحمد محمد صبري ومحمد علي محمود محمد سليمان ومحمد عمر عبد الجواد الرؤساء بمحكمة المنيا الابتدائية واللواء حمدي محمد محمد حمد أبو شناف ممثل وزارة الداخلية أمينا أصلي للجنة واللواء بهاء الدين نبيل الدسوقي ممثل وزارة الداخلية أمينا احتياطيا للجنة تتلقي طلبات الترشيح من الراغبين في الترشح

وتنتهي فترة الدعاية للانتخابات في الخارج يوم 6 فبراير الثانية عشر ظهرا حسب التوقيت المحلي لكل دولة على أن تنطلق الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 فبراير وتستأنف الدعاية الانتخابية في الداخل يوم 9 فبراير وبدء فترة الصمت الانتخابي يوم 10 فبراير وتنطلق الانتخابات في الداخل يومي 11 و12 فبراير

وحدد الجدول الزمني موعد التقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان الحصر العددي للأصوات والفصل في التظلمات خلال 48 ساعة ويخطر مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة على أن تعلن النتيجة يوم 17 فبراير وفي حالة الإعادة تستأنف الدعاية يوم 18 فبراير والطعن على قرار إعلان النتيجة يومي 19 و20 فبراير وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون في الفترة من 21 فبراير حتى الأول من مارس المقبل وتبدأ فترة الصمت الدعائي للإعادة للمصريين في الخارج يوم 5 مارس الثانية عشرة ظهرا حسب التوقيت المحلي لكل دولة فيما يجري تصويت المصريين بالخارج يومي 6 و7 مارس وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس وبدء الصمت الدعائي يوم 9 مارس على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 10 و11 مارس وصولا إلي إعلان النتائج في موعد أقصاه 17 مارس المقبل.

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