-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«النيون» يزين أزياء 2020 (صور)

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:48 م
النيون
النيون
وكالات
طباعة
الألوان الصارخة تغزو ساحات الموضة العالمية، وروجت لها أشهر دور الأزياء من خلال تصاميم ربيع وصيف 2020 التي تُعتبر أول مجموعات العام الجديد. تعرّفوا فيما يلي على أفكار جديدة لارتدائها.

كانت دار Valentino الأجرأ في اعتماد الألوان الصارخة في عرضها الربيعي الذي تضمّن، بالإضافة إلى العديد من الإطلالات البيضاء والطبعات الاستوائية، مجموعة من الأزياء التي تزيّنت بألوان النيون التي تنوّعت بين الوردي، الأخضر، الأصفر، البرتقالي، والبنفسجي. وما زاد من الطابع الدرامي للإطلالات هو أن العديد منها تألّفت بأثواب واسعة وطويلة لا يمكن إلا أن تكون ملفتة.

استعان المصمم الأميركي توم فورد Tom Ford بخامات ذات طابع مستقبلي في مجموعته الخاصة بالربيع والصيف المقبلين. وقد نسّقها بألوان محايدة حيناً وجريئة حيناً آخر مستعيناً بالبرتقالي "النيوني" كلون متألّق يصلح لارتدائه بمفرده أو لتنسيقه مع ألوان محايدة أو هادئة.

اختارت فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham لمجموعتها الربيعيّة أن تتزيّن بلمسات مستوحاة من روحيّة سبعينيّات القرن الماضي مع التركيز على الأثواب وعلى الكشاكش التي تتراقص بحيويّة عند كل حركة. وقد نفّذت بعض إطلالاتها بألوان "نيونيّة" منها البنفسجي والأخضر التي أتت لتضيف لمسات مرحة على الطابع الكلاسيكي الذي ظهر في العديد من تفاصيل هذه المجموعة.

تميّزت مجموعة Boss الربيعيّة بالبساطة من حيث القصّات وبطغيان السترة التي رافقت معظم الإطلالات. وقد تراوحت تصاميمها بين "البلايزر" والسترات ذات الطابع العصري. كما تضمّنت المجموعة العديد من المعاطف الصيفيّة التي حافظت على الطابع الحيادي حيناً من خلال تنفيذها بألوان البيج، والرمادي، والأبيض، والكحلي. واكتست حيناً آخر بألوان مشرقة منها الأصفر الباستيلي، الأحمر القوي، والأزرق "النيوني".

أهدى جريمي سكوت، مصمم دار Moschino، مجموعته الربيعيّة إلى روح الرسام الراحل بابلو بيكاسو. وقد كان من الطبيعي أن يستعمل الرسومات والألوان لتنفيذ تصاميم حيويّة، كما لجأ إلى الألوان "النيونية" في بعض تصاميمه التي جسّدت بامتياز تفاصيل من الأعمال الخالدة لبيكاسو.

اعتمدت دار Roksanda في مجموعتها الربيعيّة على الكثير من الألوان، والأحجام الكبيرة، والكشاكش التي جعلت الإطلالات لافتة بطابعها الدرامي والعصري على السواء. وهذه الأزياء موجّهة إلى المرأة التي تحرص على الظهور بإطلالات يصعب نسيانها.

بلغت الجرأة بدار Marni إلى خلط عدة ألوان "نيونيّة" مع بعضها في الإطلالة الواحدة. هذا بالإضافة إلى استعمال خامات وجلود مُعاد تدويرها، وأنواع من القطن العضوي لتنفيذ إطلالات تحترم البيئة.

تسير دار Courreges في قافلة بيوت الأزياء التي تتبنى سياسة محاربة التلوث المصاحب لصناعة الموضة. ولذلك تخلّت عن خامة "الفينيل" المصنوعة من البترول والتي تستعملها كثيراً في تصاميمها. وقد تمّ استبدالها بنوع من جلد الأسماك التي يتم استهلاكها بكثافة في منطقة الأمازون، ويمكن تحويل جلدها إلى خامة جلديّة تشبه "الفينيل" ولا يتسبب تصنيعها بأي انبعاثات مؤذية للبيئة. ودخلت الألوان "النيونيّة" على العديد من إطلالات هذه المجموعة ذات الطابع الكاجوال العصري والتي تزيّنت بلمسات من أناقة سبعينيّات القرن الماضي.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

«منقذ فتاة المنصورة»: «المتحرشين جريوا ورا البنت تاني بالعربيات»

منذ يوم

منقذ «فتاة المنصورة»: «حاولت الاحتماء بمحل وطردها صاحبه»

منذ حوالي 12 ساعة

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

منذ يومين

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

اتصالات مصرية أوروبية مكثفة لمواجهة التدخل التركي في ليبيا

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

فيديو جديد لـ«اغتيال قاسم سليماني»

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

النظام الغذائي النباتي يضر بصحة الأعصاب

طريقة التخلص من دهون البطن

الرئيس نيوز

وكيل النواب: لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصدى لأطماع أردوغان في غاز المتوسط

منقذ فتاة المنصورة: "2000 واحد تحرشوا بيها.. وكان معاهم سلاح"

بالصور.. رئيس مجلس الوزراء يتسوق بملابس كاجوال دون حراسة

الأحد.. جلسة للنواب العراقي لمناقشة الاعتداء الأمريكي

منوعات

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

جوجل تحذر من قرصنة كاميرات «شاومي» للتجسس على المنازل

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

كشكول

محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم

ننشر المراجعة النهائية لمادة التربية الدينية الإسلامية للثاني الثانوي

الأربعاء.. اختيار المعلمين المشاركين بوضع مناهج "الجدارات" في ٣ تخصصات

بدء إنشاء مجالس طلابية لفتيات الأزهر

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

«الإرهاب لا دين له» محاضرة بـ«ثقافة الإسماعيلية»

«مهارات الطبيب المصري القديم».. محاضرة في بيت السناري الأحد

خالد بن الوليد يهدم إمبراطورية الفرس

5 حفلات توقيع كتب وروايات خلال يناير

صفحتنا ع الفيس بوك