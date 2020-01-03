أحمد سعد: «جزء من جمهوري جايبلي إحباط واكتئاب»

قال المطرب أحمد سعد، إنه يحترم آراء الناس، إلا أنه في بعض الأحيان يجد تعليقات غريبة، متابعًا: «بنبهر لما ألاقي الناس بتكبر الموضوع أوي، بعض الجمهور بيحبطني وجايبلي اكتئاب».



وأضاف «سعد» خلال لقاء تليفزيوني في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «mbc masr» مساء الجمعة: «في بعض الأحيان أنشر آيات قرآن، لأجد تعليقات غريبة من الناس ليس لها علاقة بالموضوع نهائيًا، جتتي نحست ومبقتش أشوف التعليقات».



وأوضح أنه يهتم فقط بالنقد البناء الذي يقوم على الحقائق، ولا يبالي بالآراء التي غرضها إثارة الفتن، مشيرًا إلى أنه يحترم متابعيه إلا أن بعضهم يسبب لهم اكتئاب وإحباط.