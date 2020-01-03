رفع درجة الطوارئ في كفر الشيخ بسبب الأمطار

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ واتخاذ جميع إجراءات الحذر؛ تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار وصيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية في المراكز والمدن على مدار الساعة.



وكلَّف محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، بمواصلة جهود كل من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه.



وشدد على ممثلي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.



كما وجه بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق؛ حرصًا على سلامتهم وتجنبا لأية مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية.



وأكد التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ جميع التعليمات والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة.