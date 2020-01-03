زينب ظاظا تُصدر «ملائكة الإسكندرية»

صدرت حديثًا عن بيت الياسمين للنشر والتوزيع، رواية «ملائكة الإسكندرية» للكاتبة زينب ظاظا، ضمن استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، ومن المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 22 يناير وحتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



ومن أجواء الرواية: «كنّا أسرى في السرداب، أنا والأولاد، فقط نمشي كل أسبوع إلى حيث البئر لنرى الشمس يأتينا الكبير أو مراد، ثم ينصرفان، ونحن حياتنا دراسة، نسخ البرديات والتفكّر في الألغاز، ومنها طبعًا موقع قبر الإسكندر، فعلى مرّ السنين، انتقل اهتمام الكبير من المسائل الكبرى التي كانت تشغل القدماء إلى مسألة قبر الإسكندر، كان نوعًا من الهوس، كنّا نستكشف خبايا القبو، وجدنا كتابات، صرفنا وقتًا طويلًا في فكّ رموزها. لم تؤد بنا إلى قبر الإسكندر».



هنا رحلة أخرى عبر محاولة اكتشاف سر مقتل عالم آثار فرنسي يدعي بيير دوليني يقوم بها الضابط إبراهيم، وتتنقل الرواية بين الإسكندرية وجبل الطير في الصعيد، وتقدم شخصيات من النساء والرجال من كل الجاليات في نهايات ثلاثينيات القرن الماضي، رحلة البحث البوليسية تساهم في تتابع الرواية في إيقاع سريع، لكن بينها الإسكندرية عروس البحر تتجلى فيها كل أحلام الغرباء وسكان المدينة المصريين.



«زينب ظاظا» مصرية من أصل كردي، درست اللغات الشرقية والفنون التشكيلية، وعملت بالتدريس والترجمة من العربية والفارسية إلى الفرنسية.



روايتها الأولى هي «يتامى الإسكندرية» تليها «ملائكة الإسكندرية» ويمكن قراءة كل واحدة مستقلّة، مع أنهما تكوّنان مجموعة واحدة تدور حول نفس الشخصيّات وفي نفس الحقبة الزمنية وهي ثلاثينيات القرن الماضي في مدينة الإسكندرية.