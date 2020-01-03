"بفرقاطة و3000 جندي".. كيف ستدعم تركيا ميليشيات الوفاق؟

عرضت فضائية "مداد نيوز"، السعودية تقريرًا، يكشف طبيعة الدعم التركي القادم لميلشيات الوفاق، بعد إقرار البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية لطرابلس.

وأوضح التقرير، أن الدعم سيتمثل في نشر عناصر جوية تضم 6-8 طائرات من طراز F-16 الأميركية، ونظاما للإنذار المبكر والسيطرة محمول جوا "AWACS".

وأشار التقرير، إلى أن تركيا سترسل عناصر بحرية تضم فرقاطة، و3 زوارق حربية وغواصة أواثنتين، وقوة برية بحجم كتيبة من الجيش التركي ما يعادل حوالي 3000 جندي من مشاة الميكانيكا.

واستطرد التقرير، أن هذا الدعم العسكري يأتي بجانب ما أرسلته تركيا بالفعل من عناصر سورية موالية لها لتأمين المعسكرات التركية في طرابلس ودعم وإسناد الميليشيات والجيش التركي في مواجهة الجيش الوطني الليبي



