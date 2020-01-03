تنفيذ قرار تغيير اسم مركز شباب كفر الديب إلى الشهيد بسام نجيب

نفذ مجلس إدارة مركز شباب كفر الديب، برئاسة عبده الديب، قرار محافظة الغربية، اليوم الجمعة، بتغيير اسم مركز شباب كفر الديب، التابع لإدارة شباب زفتي، بمحافظة الغربية، إلى مركز شباب الشهيد نجيب بسام زيان، بدلًا من مركز شباب كفر الديب، تخليدًا لذكرى الشهيد البطل.



وكانت محافظة الغربية، أصدرت قرارًا بإطلاق اسم شهيد القوات المسلحة البطل بسام نجيب زيان علي مركز شباب القرية، بعدما أطلقت اسم الشهيد أحمد ناصف على مدرسة القرية والشهيدان من أبناء القرية الذين ضحوا بأرواحهم فداءًا للوطن الغالي.



وعلق أهالي القرية وأعضاء مجلس إدارة مركز الشهيد نجيب بسام اللافتة الجديدة لمركز الشباب إعلانًا لتغيير الاسم وتخليدًا لاسم الشهيد البطل.

