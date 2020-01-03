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سياسي

بدء احتفالية رأس السنة على مسرح «الصحفيين»

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:13 م
احتفالية رأس السنة
احتفالية رأس السنة
الحسين عبيد
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شهد مسرح نقابة الصحفيين، مساء اليوم الجمعة، حفل رأس السنة الجديدة، والذي نظمته لجنة النشاط برئاسة حسين الزناتي وكيل النقابة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وسط حضور كبير من الصحفيين وأسرهم، ومجموعة من أغاني الزمن الجميل.

وقال حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، إن احتفالية رأس السنة الميلادية الجديدة، أحياها أوركسترا وزارة الشباب، بقيادة المايسترو عز الدين طه، وعدد كبير من مطربى ونجوم الأوركسترا.

ووجه الزناتي في كلمته الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على تعاونها المستمر والمثمر مع نقابة الصحفيين، موضحًا أن الحفل ليس الأول حيث قامت أوركسترا الوزارة بإحياء العديد من الحفلات على مسرح نقابة الصحفيين وآخرها احتفالية ذكرى نصر السادس من أكتوبر.

وأعرب الزناتي عن أمنياته أن يكون العام الجديد عام سعيد على الصحفيين وأسرهم وعلى مهنة ونقابة الصحفيين ومصر عموما، مؤكدا أن لجنة النشاط مستمرة في إقامة وتنظيم العديد من الأنشطة والخدمات للصحفيين وأسرهم لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وقالت نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، إن الاحتفالية تأتى فى إطار التعاون بين نقابة الصحفيين، ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، الذى يقدم نموذجًا مثمرًا للتعاون الإيجابى، وتشجيع وتحفيز الشباب على تلقى الفن الراقى والطرب الأصيل عبر أوركسترا الوزارة.

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