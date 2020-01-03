دون حراسة.. رئيس الوزراء يتسوق فى أحد المولات (صور)





الجدير بالذكر أنه لم تكن المرة الأولي التي يظهر فيها رئيس الوزراء يتسوق دون حراسة، والتي كان آخرها ديسمبر الماضي على هامش مشاركته في منتدى السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا المنعقد بأسوان، وأجرى مدبولي وقتها جولة في شارع السوق؛ لشراء بعض المنتجات التي تشتهر بها المحافظة، مثل: «الكركديه» و«الدوم» و«السوداني».

ظهر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دون حراسة، خلال تسوقه في أحد المراكز التجارية، الأمر الذي تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وحرص المواطنون على التقاط صور تذكارية مع رئيس الوزراء، الذى تحدث معهم في الأمور الحياتية.