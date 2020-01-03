عقب اغتيال سليمانى.. أمريكا تحذر مواطنيها فى لبنان

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان "تنبيهًا أمنيًا" للمواطنين الأمريكيين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية، حذرتهم فيه من خطورة التوترات المتصاعدة في العراق والمنطقة بأسرها.



وحثت السفارة الأمريكية ببيروت - في بيانها مساء اليوم الجمعة- المواطنين الأمريكيين في لبنان، على التزام درجة عالية من الحيطة والحذر واليقظة.



وتضمن التنبيه الأمني مجموعة من الخطوات العملية من بينها ضرورة المتابعة المستمرة لما يصدر عن السفارة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت وكذلك وسائل الإعلام اللبنانية والدولية للوقوف على أي تطورات تحدث، واليقظة لدى التواجد في الأماكن التي يرتادها أشخاص من جنسيات غربية، ووضع خطة للتعامل في ضوئها مع الأوضاع الطارئة التي تطرأ.



أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح اليوم الجمعة، عن أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".



وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.



وأضاف البيان: "أن الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن سليماني وفيلق القدس التابع له مسئولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وجرح الآلاف غيرهم".



وعقب إعلان نبأ مقتل سليماني، نشر ترامب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.



وقُتِل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة "الحشد الشعبي العراقي" الموالي لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة.



ويأتي مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.



في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".



وأكد خامنئي أن "انتقامًا مؤلمًا سيكون في انتظار المجرمين"، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.