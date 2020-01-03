الأحد.. افتتاح معرض «حارة اليهود» للفنان مصطفى خضر بالهناجر

يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "حارة اليهود" للفنان مصطفى خضر، فى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل، بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز.



وعن المعرض يقول الفنان مصطفى خضر، إن عنوان المعرض مقتبس المعني من العلاقات الإنسانية عندما تشوهها الاختلافات في اللون والجنس والدين وركوب الأحقاد موجة الحدث، فتذهب ما في النفوس من جمال إنساني، ويضم المعرض ٦٠ لوحة، هى نتاج عمل ما يقرب من خمس سنوات، وتظهر اللوح المرأه وبعض مشاكلها في المجتمع، من خلال الانفعال الإنساني المرسوم علي الوجوه، ويستمر المعرض حتى ١٠ يناير الجارى.