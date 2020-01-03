«مهارات الطبيب المصري القديم».. محاضرة في بيت السناري الأحد

يقدم بيت السنارى ومركز زاهي حواس للمصريات، التابعان لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "مهارات الطبيب المصري القديم ودوره في علاج الأمراض"، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد المقبل، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.



ومن المقرر أن يحاضر بها الدكتور محمود المحمدي عبد الهادي سلامه؛ قسم الإرشاد السياحي، كلية السياحة والفنادق، جامعة المنصورة، وتركز المحاضرة على تاريخ الطب في مصر القديمة، وطرق القدماء المصريين في علاج الأمراض، وأشهر الأطباء وأعمالهم وتخصصاتهم ومؤلفاتهم.