«الحشد الشعبي» يختار العامري خلفًا للمهندس

قالت قناة السومرية نيوز العراقية، إن قوات الحشد الشعبي، باتفاق على اختيار أمين عام منظمة بدر هادي العامري خلفًا لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبوالمهدي المهندس الذي اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم، لافتة إلى أنه تم تقديم اسمه لرئيس الوزراء.



ونقلت القناة العراقية، عن قيادي في الحشد الشعبي قوله: "تم اختيار هادي العامري نائبًا لرئيس هيئة الحشد خلفًا للشهيد أبومهدي المهندس".



وأضاف أن "قادة الحشد الشعبي اتفقوا على العامري وقدّموا اسمه إلى رئيس الوزراء"، مبينًا أن "العامري يحظى بتاريخ جهادي مشرّف ويعرف في العراق باسم شيخ المجاهدين".

