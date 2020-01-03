نشطاء يهاجمون حمدين صباحى: «رصيدك خلص وراجع تدور على سبوبة»
الجمعة 03/يناير/2020 - 07:14 م
هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي عودة ظهور حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق والخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية.
وسخر المهاجمون من عودة حمدين مرة أخرى ووجهوا رسالة له قالوا خلالها: «تقريبا رصيدك في البنك نقص شوية فرجعت تاني تدور على سبوبة جديدة».
وتابع المهاجمون: «وطبعا الطريق معروف لكسب تمويل المنظمات الدولية المشبوهة، وهو الدفاع عن الإخوان والعناصر الإرهابية أو الدفاع عن تجار المخدرات».
واختتم المهاجمون: «يا أستاذ خليك مرة واحدة في حياتك صادق مع نفسك واختار وطنك اللي انت عايش في ظله وحمايته طول عمرك».
وسخر المهاجمون من عودة حمدين مرة أخرى ووجهوا رسالة له قالوا خلالها: «تقريبا رصيدك في البنك نقص شوية فرجعت تاني تدور على سبوبة جديدة».
وتابع المهاجمون: «وطبعا الطريق معروف لكسب تمويل المنظمات الدولية المشبوهة، وهو الدفاع عن الإخوان والعناصر الإرهابية أو الدفاع عن تجار المخدرات».
واختتم المهاجمون: «يا أستاذ خليك مرة واحدة في حياتك صادق مع نفسك واختار وطنك اللي انت عايش في ظله وحمايته طول عمرك».