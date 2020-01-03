هاني شاكر وأنغام وكارول سماحة بمهرجان «الرياض للعود»

يشارك الفنان هاني شاكر والفنانة أنغام في مهرجان «الرياض للعود» الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، يوم 5 يناير.



كما سيقام حفل غنائي يضم الفنانة اللبنانية كارول سماحة والفنانة مروان خوري والفنانة يارا والفنان فارس كرم، ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 4 يناير.