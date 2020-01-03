هاني شاكر وأنغام وكارول سماحة بمهرجان «الرياض للعود»
الجمعة 03/يناير/2020 - 07:12 م
سناء إسماعيلطباعة
يشارك الفنان هاني شاكر والفنانة أنغام في مهرجان «الرياض للعود» الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، يوم 5 يناير.
كما سيقام حفل غنائي يضم الفنانة اللبنانية كارول سماحة والفنانة مروان خوري والفنانة يارا والفنان فارس كرم، ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 4 يناير.
كما سيقام حفل غنائي يضم الفنانة اللبنانية كارول سماحة والفنانة مروان خوري والفنانة يارا والفنان فارس كرم، ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 4 يناير.
هاني شاكر وأنغام وكارول سماحة بمهرجان «الرياض للعود»
هاني شاكر وأنغام وكارول سماحة بمهرجان «الرياض للعود»
هاني شاكر وأنغام وكارول سماحة بمهرجان «الرياض للعود»
هاني شاكر وأنغام وكارول سماحة بمهرجان «الرياض للعود»