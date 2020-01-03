«السيادة السوداني»: التعايش السلمي أحد مرتكزات وقف الحرب

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان صديق تاور، أن التعايش السلمي، يمثل أحد مرتكزات تحقيق السلام في بلاده، ودعائم حكومة الفترة الانتقالية الساعية لوقف الحرب وتحقيق السلام.



وقال تاور -في تصريح خلال لقائه مع شباب مبادرة التعايش السلمي في ولاية القضارف (جنوب شرق السودان) اليوم الجمعة- إن المسئولية تشاركية بين المجتمع والحكومة في التأسيس للفترة الانتقالية، داعيا إلى التكامل والتعاون بين كل المكونات من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.



وطالب بالمحافظة على الأمن والسلام في ولايات الشرق وقطع الطريق أمام اية محاولات لزعزعة الأمن الإجتماعي، مؤكدا دعم الدولة لمبادرة التعايش السلمي ورعايتها.



بدوره، أكد والي ولاية القضارف المكلف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم، حرص الولاية على الحفاظ على الأمن المجتمعي، وتحقيق التعايش السلمي بين مكونات المجتمع.