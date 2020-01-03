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الصحة

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:07 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن علماء من الولايات المتحدة، أن رياضة اليوجا مفيدة ليس فقط للجسم، بل و"تهز" بصورة جدية دماغ الإنسان.

وقد توصل العلماء إلى هذه النتيجة مقارنة بحالة الأشخاص الذين لم يمارسوا اليوجا في حياتهم إطلاقا قبل وبعد دورة تدريبية استغرقت بضعة أشهر، كما خضع لهذه الدراسة أشخاص يمارسون اليوجا بانتظام منذ سنوات، وقارنوا حالتهم مع الناس العاديين، وقد درس العلماء دماغ جميع المشتركين في هذه الدراسة بواسطة الطرق التكنولوجية الفائقة للتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي الكمبيوتري.

واتضح للعلماء، أن أجزاء عديدة في دماغ الذين يمارسون اليوجا بانتظام متطورة أكثر مما لدى الآخرين. ومن بين هذه الأجزاء أولا، الحصين وهي المنطقة المسئولة عن الذاكرة، وثانيا، جزء القشرة الدماغية التي تسهم في اتخاذ القرارات وإدارة المهام المتعددة وتقييم وانتقاء الخيارات. وثالثا، جسم اللوزة، المسئول عن العواطف، وأخيرا الشبكة العصبية.

ويقول البروفيسور نيها جوتي من جامعة إلينوي، تحسن ممارسة اليوجا الاستجابة العاطفية وتخفف الإجهاد والقلق والاكتئاب. ويبدو أن هذا بالذات يحسن عمل الدماغ.

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