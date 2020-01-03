وزير الثقافة تكرم صناع «الطوق والأسورة»

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، إن حصول عرض «الطوق والأسورة» على جائزتين خلال عام 2019 يأتى استمرارًا لرحلة تميز الإبداع المصري، مضيفة أن تفوق العرض في التمثيل الدولى يؤكد الريادة المصرية على كل المستويات.



ووجهت التهنئة لصناع العرض الذين التقت بهم لتكريمهم والاحتفاء بهم، وأهدتهم شهادات تقدير بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة.



يشار إلى أن «الطوق والأسورة» من إخراج ناصر عبدالمنعم، وإعداد الدكتور سامح مهران، عن رواية الكاتب يحيى الطاهر عبدالله، وبطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد ومجسمات أسامة عبدالمنعم.