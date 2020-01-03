«الجيل» بالإسكندرية: ندعم السيسي لمواجهة الغزو التركي لليبيا

أكد عمر عوض الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن شعب مصر كله ظهر على قلب رجل واحد وهذا ليس بالجديد، مؤكدين دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات في مواجهة الغزو التركي للأراضي الليبية؛ لأن حدود مصر خط أحمر.



وأدان أمين جيل الإسكندرية خلال تصريحات صحفية، التدخل التركي في ليبيا، مؤكدا أن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لا يستند إلى اتفاقية قانونية.



وشدد "عوض" في بيان له، على أن مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج والحكومة التركية، باطلة ولم ترتق إلى اتفاقية خاصة مع عدم موافقة البرلمان الليبي عليها، وكذلك عدم شرعية القرار المنفرد من رئيس الحكومة بالموافقة على المذكرة.



وأشار إلى أن التدخل العسكري في ليبيا لدعم جماعات إرهابية، انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.



وطالب مجلس الأمن بضرورة التدخل ضد هذا الأمر، لما يمثله من خروج على الشرعية الدولية ومخالفة شديدة لقراراته، محذرا دور ذلك في إدخال المنطقة في حالة صراع وقتال شديد.