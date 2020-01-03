قائد عسكرى ليبى: أردوغان لن يجد الورود فى بلادنا.. الهزيمة تنتظره

قال إدريس مادي آمر المنطقة العسكرية بالجبل الغربي في ليبيا وأحد ضباط عملية الكرامة ضد الميليشيات المسلحة الإرهابية، إن من يفكر بأن استدعاء قوات تركية إلى ليبيا هي مهمة تعاون مشترك فهو «واهم»، مؤكدًا أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يجد الورود في طرابلس، بل سيجد الموت والهزيمة في انتظاره، فالشعب الليبي والعربي سينتصر على تركيا الاستعمارية".



وأضاف مادي في تصريح لـ"الدستور" أن الليبيين طردوا الاحتلال العثماني الذي جثم على ليبيا 360 عامًا من سنة 1551- وحتى 1911 وقاوموا الاحتلال الإيطالي الذي مكنته تركيا من ليبيا، لافتًا إلى أن الشعب الليبي لن ينسى جرائم ومجازر تركيا ضد الوطن العربي الكبير.



وأوضح أنه دعا قبائل الزنتان والمنطقة الغربية إلى التوجه لساحات القتال والدفاع عن الوطن.



وافق البرلمان التركى، مساء أمس الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.



وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».



وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.