مصدر يكشف حقيقة مصرع 17 سجينًا في انقلاب سيارة ترحيلات

كشف مصدر أمني حقيقة ما تداوله بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة عدد 17 سجينا، إثر انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم.



وأكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع حادث انقلاب سيارة ترحيلات حال سيرها بطريق (القاهرة الفيوم الصحراوى)، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات بين المتهمين.



وأوضح المصدر، أن الحادث أسفر عن إصابة (3) متهمين وخروج اثنين منهم عقب تلقى العلاج اللازم، وما زال أحدهم يتلقى العلاج لوجود اشتباه بكسر بالضلع الأيسر، وتم استكمال مأمورية الترحيلات بباقى المتهمين، وعرضهم على النيابات المختصة.