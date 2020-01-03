تنديدًا بسلوك أردوغان الإجرامى.. ليبيون يحرقون صورًا للمتغطرس التركى

شهدت مدينة الزنتان إحدى المدن الليبية، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية على قرار البرلمان التركي بغزو بلادهم، مطالبين جامعة الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك باعتبار ليبيا عضوًا بالجامعة.



وأحرق المحتجون صور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وداسوا عليها بأقدامهم، تنديدًا بسلوكه العدائي تجاه ليبيا.



ووافق البرلمان التركى، مساء أمس الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.



وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».



وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.