«يتامى الإسكندرية».. رواية جديدة لـ زينب ظاظا عن بيت الياسمين

صدر حديثا عن بيت الياسمين للنشر والتوزيع، رواية «يتامى الإسكندرية» للكاتبة زينب ظاظا، وذلك ضمن استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، ومن المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 22 يناير وحتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



ومن أجواء الرواية: «هنا الإسكندرية التي تمازج فيها العالم مع المصريين يومًا ما، يحقق الضابط المصري إبراهيم في غرق صابو أو مقتله، فيكشف خبايا الحياة في الأحياء الشعبية، وفي الأماكن الأرستقراطية ونوادي الجاليات الأجنبية».



تحكي الكاتبة بلغة درامية تعاقب الأحداث في أيام سريعة، وتحمل روح شخصياتها. من سيكون صابو في نهاية الرواية؟ إنها رحلة الضابط المصري إبراهيم ابن الريف، فتتكشف لك المدينة بينما تتكشف له أسرار الجريمة.