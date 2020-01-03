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عالم

وزير لبناني: لا علاقة لبلادنا بخروج كارلوس غصن من اليابان

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:21 م
جريدة الدستور
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أكد وزير شئون رئاسة الجمهورية في لبنان سليم جريصاتي، أن بلاده لا علاقة لها بعملية خروج رجل الأعمال كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة (نيسان) اليابانية لصناعة السيارات، من اليابان.

وقال جريصاتي، خلال استقباله سفير اليابان لدى لبنان ماتاهيرو ياماجوشي، اليوم الجمعة، إن بلاده حريصة على العلاقات الثنائية مع اليابان وضرورة تطويرها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه ليس هناك من اتفاقات ثنائية للتعاون القضائي أو الاسترداد بين البلدين يمكن معها للسلطات اليابانية استرداد كارلوس غصن.

وكانت السلطات القضائية اللبنانية قد تسلمت من الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) "نشرة حمراء" (مذكرة بطلب إلقاء القبض) بحق كارلوس غصن الموجود حاليا داخل الأراضي اللبنانية.

وألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن في شهر نوفمبر 2018، في ضوء ما أظهرته التحقيقات من قيامه بالتهرب الضريبي، حيث تبين أنه كان يبلغ في الأوراق والمستندات الرسمية عن عائدات تحصل عليها ضمن مدخوله خلال السنوات الخمس الأخيرة، تقل عما تكسبه وتحصل عليه بصورة فعلية وحقيقية.

وأُخلِي سبيل غصن لاحقا بكفالة مالية مع منعه من مغادرة اليابان على ذمة القضية المتهم فيها، غير أنه استطاع قبل عدة أيام الفرار بصورة مفاجئة والوصول إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وينحدر غصن من أصول لبنانية لكنه وُلِد في البرازيل عام 1954، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة نيسان، والرئيس التنفيذي لشركة رينو، كما أنه قاد التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي الذي استطاع بيع 10.6 مليون سيارة عام 2017 ويوظف أكثر من 470 ألف شخص في 122 دولة حول العالم.

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