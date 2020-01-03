طارق تهامي: مقر «الوفد» بالإسماعيلية في تطور مستمر

أكد الكاتب الصحفي طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن مقر حزب الوفد بالإسماعيلية يحرص على التجديد والتطوير دائما حتى أصبح يليق باسم الحزب بفضل جهد أعضاء الحزب بالإسماعيلية.



جاء ذلك خلال مؤتمر اليوم الواحد للشباب في محافظة الإسماعيلية، الذي انعقد اليوم الجمعة، تحت عنوان "صناعة الكادر السياسي.. رؤية علمية" في إطار مبادرة الوفد مع الشباب التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.



ووجه "تهامي" الشكر للجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الإسماعيلية ولجنة شباب الإسماعيلية وجميع أعضاء الوفد بالإسماعيلية، مرحبا بالنائبة ماجدة النويشي.



وأشاد "تهامي" بتشكيل لجنة الثقافة والفنون المنبثقة من لجنة شباب حزب الوفد بالإسماعيلية، متابعا: "ولذلك فنحن على استعداد لتقديم الدعم لهم".