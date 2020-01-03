«النواب العراقي» يمد الفصل التشريعي

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم، تمديد الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة.



وقالت رئاسة النواب العراقي وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، إن اليوم نهاية الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة وفقا للمادة 57 من الدستور.



وأضافت أنه تقرر تمديد الفصل التشريعي وفقا للمادة 58 من الدستور، والسبب هو الظروف التي تمر بها البلاد، ولإنجاز القوانين المهمة، والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة.



وتشهد المدن العراقية احتجاجات عارمة في البلاد منذ ثلاثة أشهر، ضد النظام العراقي والمطالبة بإقالته، فضلًا عن تعديل الدستور وحل البرلمان العراقي.