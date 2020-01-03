هبوط «وول ستريت» بعد اغتيال قاسم سليماني

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية نحو 1% عند الفتح، الجمعة، مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول الأكثر مخاطرة بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ما يصعد بشكل حاد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 315.47 نقطة بما يعادل 1.09% إلى 28553.33 نقطة، بينما فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500، متراجعا 31.49 نقطة أو 0.97% إلى 3226.36 نقطة.



ونزل المؤشر ناسداك المجمع 115.76 بما يعادل 1.27% ليصل إلى مستوى 8976.43 نقطة.



وقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الجمعة، مع نائب قائد ميليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.



وأعلن التليفزيون الإيراني مقتل أبومهدي المهندس وقاسم سليماني في الهجوم على مطار بغداد.



وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.



وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسئولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.