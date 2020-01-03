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ضبط مصنع يستخدم مادة محظورة في صناعة الحلاوة بالقليوبية

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:45 م
جريدة الدستور
صلاح حسنى
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ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، نصف طن حلاوة طحينية داخل مصنع متخصص في تصنيع الحلاوة الطحينية ببنها يستخدم مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" المحظور استعمالها في تصنيع السلع الغذائية لخطورتها على الصحة العامة.

ووردت معلومات لمديرية الصحة عن مصنع يقوم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع منتج الحلاوة الطحينية مستخدمًا مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" المحظور استعمالها في تصنيع السلع الغذائية لخطورتها على الصحة العامة، وقيامه بذلك غشا وتدليسا على جمهور المستهلكين.

جرى استهداف المصنع وضبط نصف طن المضبوطات، عبارة عن 250 علبة تزن الواحدة منها 2 كجم إجمالي 500 كجم، وجرى التحفظ عليها وإرسال عينات الحلاوة والطحينة المستخدمة للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

كما جرى تحرير محاضر لقرار رقم 96 الخاص بالاشتراطات الصحية وعدم نظافة المصنع، وكذلك تحرير 3 محاضر للعاملين بالأغذية لعدم شهادات صحية للقرار 97.

كما جرى تحرير محضر الضبط وجارٍ العرض على النيابة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازم.

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