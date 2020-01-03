«الصدر» يدعو البرلمان العراقي لبحث الاعتداء الأمريكي

دعا تحالف «سائرون» الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعضاء البرلمان العراقي إلى حضور جلسة البرلمان الاستثنائية يوم غد السبت؛ لمناقشة "الاعتداء الأمريكي".



وورد في بيان للكتلة: «مرة أخرى تقترف أمريكا جريمة جديدة واعتداء سافرا على السيادة العراقية من خلال عملها الإجرامي الليلة الماضية، والذي راح ضحيته نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس، وعدد من الشهداء الأبرار».



وأضاف: «وفي الوقت الذي ندين فيه هذا الاعتداء الغادر والجبان والذي يعتبر تطاولا واضحا على مقدرات العراق وشعبه، فإننا ندعو جميع أعضاء مجلس النواب للحضور إلى الجلسة الطارئة للمجلس يوم غد لمناقشة هذا الاعتداء الخطير والسافر».



وأكد التحالف «ضرورة أن تلتحم جميع القوى الوطنية لتوحيد الصفوف والوقوف بوجه الاعتداءات الأمريكية والعمل على إنهاء وجودها من خلال إقرار قانون إجلاء كافة القوات الأجنبية عن الأراضي العراقية».