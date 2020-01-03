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فن

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يُكرم رجاء الجداوي

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:39 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
حسن أمين
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قررت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، تكريم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، في افتتاح دورته الرابعة التي تعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، تقديرًا لمسيرتها السينمائية الطويلة التي تمتد لأكثر من 60 عامًا.

وقالت الفنانة رجاء الجداوي، إنها تعتبر هذا التكريم وسامًا على صدرها وتتويجًا لمشوارها الفني الطويل، مشيرة إلى أنها حريصة على الالتزام في العمل، والتكريم يجعلها تشعر بأن هناك من يقدر ذلك.

وأوضحت رجاء أنها رفضت تكريمات عديدة لأنها أتت من مجالات بعيدة عن الفن، معربة عن سعادتها بتكريمها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي تعتبره أهم من أي تكريم آخر، خاصة أنه من مهرجان يهتم بالمرأة وما تبذله من جهد في صناعة السينما، ويقام في أقصى جنوب مصر حيث بداية نهر النيل العظيم.

وأشارت إلى أنها كانت محظوظة بالعمل في بدايتها على شاشة السينما، من خلال فيلم "دعاء الكروان" المأخوذ عن قصة لعميد الأدب العربي طه حسين، وأمام قامات فنية كبيرة مثل النجمة فاتن حمامة وفارس السينما المصرية أحمد مظهر، وكانت التجربة المهمة التالية في فيلم "إشاعة حب" مع النجم العالمي عمر الشريف ويوسف وهبي وسعاد حسني، مشددة على أنها عاشت تجربة فنية كبيرة تكللت بتكريمها هذا العام في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وأكدت رجاء أنها اعتمدت على نفسها منذ بداياتها الفنية بعيدًا عن دعم خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، خاصة أن خالتها رفضت دخولها مجال التمثيل حتى لا تشعر بالمعاناة التي مرت بها، موضحة أنها ظلت في صراع داخلي كبير بسبب انشغالها عن الفن في مجال عروض الأزياء حتى عام 1986، وسيطرت عليها شخصية المرأة الأرستقراطية إلى أن ثارت عليها وقررت أن تكون ممثلة فقط وتقدم كل الأدوار.

وقدمت رجاء الجداوي عدد كبير من الأفلام خلال مسيرتها أبرزها "دعاء الكروان" و"إشاعة حب" و"زائر الفجر" و"ليتني ما عرفت الحب" و"موعد على العشاء" و"بريق عينيك" و"حدوتة مصرية" و"أيام في الحلال" و"الوحل" و"ثمن الغربة"، و"العقرب"و"البية البواب" و"أنا مش معاهم" و"بنات العم" "من 30 سنة" و"سهر الليالي" و"أنت عمري" و"فيلم ثقافي" و"تيمور وشفيقة".

ويحرص مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سنويًا على تكريم أحد الرموز الفنية عن المسيرة السينمائية، فضلًا عن تكريم نجمة تمثل حاضر ومستقبل السينما، ووقع الاختيار هذا العام على النجمة نيللي كريم.

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