-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:37 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ياسمين شعيب
طباعة
تشهد محافظة مطروح والمدن التابعة لها، اليوم الجمعة، استمرار سقوط الأمطار الغزيرة المصاحبة لرياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة تصل إلى الصقيع والتي أدت إلى إعاقة حركة سير المواطنين والسيارات، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لغرق شوارع مدينتي النجيلة وبراني بعد سقوط الأمطار الرعدية المستمرة على مدار اليوم الجمعة والتي أعاقت حركة سير المواطنين والسيارات.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتشكيل لجان بكل مدينة للمتابعة المستمرة والاستعداد لمواجهة السيول برئاسة رئيس المدينة وعضوية رئيس كل قرية تابعة ومسئول الرى والموارد المائية وشركة المياه ومديرية الزراعة والحماية المدينة.

وشدد محافظ مطروح على رفع تقارير موضحة عن كيفية التعامل مع تراكم مياه الأمطار ومراجعة مخرات السيول التى تم تطهيرها خاصة على الطريق الدولى والشوارع الداخلية بمدن المحافظة الثماني، وإعلان الإرشادات والتحذيرات اللازمة على الطرق حرصا على سلامة المسافرين.

كما استعد مجلس ومدينة مرسى مطروح، للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أي حالة طوارئ بعد ورود أنباء وتوقعات من الأرصاد الجوية وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.
استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)
استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)
استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)
استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)
استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)
استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)
استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)
استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. واليوم أمطار رعدية

منذ يوم

المستبعدون من التموين يصرفون المقررات فى يناير

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من السعودية بعد اغتيال قاسم سليمانى

منذ يوم

«منقذ فتاة المنصورة»: «المتحرشين جريوا ورا البنت تاني بالعربيات»

الصور

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

image description

مقاعد كورنيش سوهاج عكس الاتجاه.. ومواطنون يسخرون (صور)

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

الأكثر قراءة

أول تعليق من السعودية بعد اغتيال قاسم سليمانى

نائب عراقي يكشف سيناريوهات الرد الإيراني على مقتل سليماني

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

منقذ «فتاة المنصورة»: «حاولت الاحتماء بمحل وطردها صاحبه»

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

النظام الغذائي النباتي يضر بصحة الأعصاب

طريقة التخلص من دهون البطن

10 أطعمة تعوض نقص الفيتامينات

الرئيس نيوز

تقارير إيرانية: نقل جثمان سليماني إلى طهران وإقامة موكب جنائزي بالعراق

أول تعليق من السعودية على اغتيال قاسم سليماني

تحليق عشرات الطائرات الأمريكية فوق مبنى قاعدة «عين الأسد» الجوية بالعراق

سويسرا تسلم رسالة من واشنطن لطهران بشأن مقتل سليماني

منوعات

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

5 معتقدات شائعة وخاطئة حول التمارين الرياضية

كشكول

تعليمات أمن جامعة الأزهر للطلاب والزائرين فى امتحانات الفصل الأول

تعليم الغربية تكشف موقف الامتحانات من حالة الطقس السيئة

"أنتي مجنونة مش عارفة بتكلمي مين".. تفاصيل جديدة بواقعة الإسكندرية

"سيلفي سحب ورقة الامتحان" يثير سخرية مواقع التواصل

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
جمال طه
الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب
د. محمد عفيفي
حسين فوزى.. «سندباد مصرى» والعصر العثمانى
مؤمن المحمدي
حكاية أحمد ومنى
محمد أبو حامد
أحبائى المسيحيين كل عام وأنتم طيبون
المزيد
ads

الثقافة

«ثقافة بني سويف» تناقش بطولات الشرطة المصرية

«الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية» على مائدة مكتبة القاهرة

«محاربة العنف ضد المرأة» بثقافة أسيوط

«خاطرات» سعيد توفيق بصالون حجازى ببيت الشعر

صفحتنا ع الفيس بوك