استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

تشهد محافظة مطروح والمدن التابعة لها، اليوم الجمعة، استمرار سقوط الأمطار الغزيرة المصاحبة لرياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة تصل إلى الصقيع والتي أدت إلى إعاقة حركة سير المواطنين والسيارات، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات.



وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لغرق شوارع مدينتي النجيلة وبراني بعد سقوط الأمطار الرعدية المستمرة على مدار اليوم الجمعة والتي أعاقت حركة سير المواطنين والسيارات.



ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتشكيل لجان بكل مدينة للمتابعة المستمرة والاستعداد لمواجهة السيول برئاسة رئيس المدينة وعضوية رئيس كل قرية تابعة ومسئول الرى والموارد المائية وشركة المياه ومديرية الزراعة والحماية المدينة.



وشدد محافظ مطروح على رفع تقارير موضحة عن كيفية التعامل مع تراكم مياه الأمطار ومراجعة مخرات السيول التى تم تطهيرها خاصة على الطريق الدولى والشوارع الداخلية بمدن المحافظة الثماني، وإعلان الإرشادات والتحذيرات اللازمة على الطرق حرصا على سلامة المسافرين.



كما استعد مجلس ومدينة مرسى مطروح، للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أي حالة طوارئ بعد ورود أنباء وتوقعات من الأرصاد الجوية وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.