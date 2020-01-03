«العتوم»: اغتيال قاسم سليماني ضربة موجعة لإيران

قال الدكتور نبيل العتوم، الخبير في الشأن الإيراني، إن اغتيال قاسم سليماني يشكل ضربة موجعة لطهران وميليشياتها ووكلائها في المنطقة.



وأضاف «العتوم» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «الآن» أن إيران أنشأت جيوشا موازية، إذ تدعم وترعى 67 ميليشيا في العراق و34 في سوريا، وجيوش أخرى كحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن، بالإضافة إلى الخلايا النائمة التي تنشطها إيران وكان يشرف عليها قاسم سليماني بشكل مباشر.



كما صنف الباحث الضربة العسكرية، بأنها رد فعل طبيعي أمريكي على دبلوماسية حافة الهاوية التي تتبناها إيران من خلال حرب الموانئ واحتجاز الناقلات والهجوم على أرامكو، بالإضافة إلى إسقاط الطائرة الأمريكية واستهداف المصالح بشكل مباشر.



وتحدث «العتوم» عن 13 هجمة على المصالح الأمريكية في العراق خلال 3 أشهر واستهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وما يحمله ذلك من رمزية، مشيرًا إلى أن الذاكرة الأمريكية لا تزال تستحضر حادثة سفارتها في طهران سنة 1979، هذا بالإضافة إلى استهداف سفارتها في بنغازي.



وبين أن مقتل «سليماني» يؤكد قدرة واشنطن على تبني أي خيار لمواجهة إيران في ظل معلومات استخباراتية عن تحضير قاسم سليماني وميليشيات الحشد الشعبي وميليشيات أخرى لهجمات ضد المصالح الأمريكية.



وأكد «العتوم» أن النظام الإيراني الدموي قادر على إنتاج نخب لقيادة فيلق القدس واستكمال مسيرته ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي للحد من قدرة الميليشيات والأذرع التي عاثت الخراب والفوضى.