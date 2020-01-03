مصرع عاملين سقطت عليهما لافتة إعلانية بالمنيا

لقي عاملان مصرعهما أثناء تعليقهما لافتة خرسانية دعائية خاصة بمصنع رخام يعملون به داخل المنطقة الصناعية، بدائرة مركز المنيا وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنيا العام.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد خالد عبدالسلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من مستشفى المنيا العام بوصول "كريم. ب. ف، 16 عاما"، "وليد. ت. س، ٢٥ عاما"، عاملين بمصنع رخام بالمنطقة الصناعية، "جثث هامدة".



على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة بقيادة النقيب أحمد مطاوع، ضابط بالمركز، تبين أنهما أثناء قيامهم بتركيب لافتة خرسانية خاصة بالمصنع سقطت عليهما فلقيا مصرعهما، ولا توجد شبهة جنائية.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق حول الواقعة.