الكويت تحذر من الانقسامات بعد اغتيال سليمانى

أكدت حكومة الكويت أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الإقليمية المتسارعة وانعكاساتها على المنطقة، في ظل اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق.



ودعا المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، حسب وكالة «كونا» جميع الأطراف إلى الابتعاد عن الخطابات التي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وعدم الانجراف خلف كل ما من شأنه إثارة النعرات والانقسامات.



من جانبه، حذر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على حسابه في «تويتر» من أن التطورات المتسارعة التي تمر بها المنطقة حاليا «أمر ينذر بخطورة بالغة»، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تماسكا اجتماعيا قويا وحقيقيا والتفافا حول القيادة السياسية ونضجا وتعقلا في التعاطي مع تلك التطورات، بعيدا عن الانفعال والصخب والتصرف اللامسؤول على حساب مصلحة الكويت.



وتابع: «لقد مررنا ككويتيين بما هو أصعب ونجحنا دائما بفضل تعاضدنا والتسامي على خلافاتنا والتصرف ببعد نظر إزاء مستقبل بلدنا ومستقبل أبنائنا».