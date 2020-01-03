أحمد أحمد وإيتو فى الغردقة استعدادًا لحفل الأفضل فى إفريقيا

وصل، منذ قليل، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرۃ القدم إلى مطار الغردقة الدولي، بصحبة نجم إفريقيا وبرشلونة السابق الكاميروني صامويل إيتو، استعدادا لحضور حفل الكاف للأفضل في إفريقيا في عام 2019.



ومن جانبه أبدى نجم منتخب الكاميرون صامويل إيتو، سعادته لزيارۃ الغردقة واعتزازه بتقديم حفل الأفضل في إفريقيا من الغردقة مباشرۃ.



فيما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرۃ القدم عن وصول عدد كبير من نجوم الكرۃ العالمية والإفريقية في الأيام المقبلة على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل فى إفريقيا لعام ٢۰١٩.



