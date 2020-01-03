قبيلة ليبية تهدد بإيقاف حقول النفط بسبب التدخل التركى

عبر رئيس المجلس الأعلى لقبائل زوية الليبي الشيخ السنوسي الحليق، اليوم الجمعة، عن رفض أبناء قبيلته للدور التركي في دعم الميليشيات الإرهابية في العاصمة طرابلس، داعيًا الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، إلى اتخاذ مواقف عملية والتحرك لإجبار أنقرة على التوقف عن تدخلها في الشأن الليبي.



وحذر الحليق- حسب ما نقلت بوابة إفريقيا الإخبارية، من أن قبيلة زوية إذا لم تجد أي تحرك عملي حقيقي في اتجاه وقف الاعتداء والأطماع التركية بالبلاد، ستوقف الحقول النفطية التي تقع في مناطقها، مجددًا دعم قبيلته للجيش ومجلس النواب المنتخب من الشعب.



وأكد الحليق أن النفط يذهب لصالح المليشيات الإرهابية، وتستفيد منه الحكومة التركية التي وصفها بـ"الغاشمة المعتدية"، منوها إلى أن أهم الحقول النفطية تقع في مناطق القبيلة، وأن فرصة وحيدة ونهائية أمام المجتمع الدولي للضغط على الحكومة التركية، وإلا فإن القبيلة لن تتراجع عن قرار إيقاف النفط.