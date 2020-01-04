متعكزا على حب زوجته.. قصة «كفيف» بالمنوفية صار مفتيها

قصة نجاح مثيرة للغاية، لرجل كفيف تحدى إعاقته وحصل وحيدا على تقدير امتياز وسط أبناء دفعته المبصرين بكلية الشريعة والقانون، ليحضر دراسات عليا؛ فحصل على رسالة ماجستير، في الفقه المقارن بتقدير ممتاز، والنهاية كانت حصوله على الدكتوراه مع مرتبة الشرف.



التحق بعدها بالوعظ وتدرج بالمناصب حتى أصبح أول عضو بلجنة الفتوى، وأخيرا أمينًا للجنة الفتوى بالأزهر بمحافظة المنوفية، إنه الدكتور فيصل كيلانى محمد المهدي، ابن قرية جريس مركز أشمون محافظة المنوفية.



مشوار النجاح عظيم للغاية، تسطر بالعزم والإيمان وقصة حب عظيمة تدهش من يعرفها، بطلتها الفتاة القاهرية المدللة، والتي كانت بمثابة العين والسند والدعم. هي هند كيلاني، زوجة مفتي المنوفية، والتي روت قصتها لـ"الدستور"، وكيف تمكن حبها بصنع المعجزات.



فتاة متعلمة ومثقفة تخرجت في كلية الشريعة والقانون، وكانت صديقة مقربة للمستشارة سوسن الكيلاني شقيقة الدكتور فيصل، ارتبط بها ارتباطا شديدا وعرضت عليها الزواج من أخيها الذي تعرض لحادث أفقده بصره، ترددت ولم تعطها جواب إلى أن رأته أول مرة مع أخته أمام باب الجامعة كان ذاهبا ليتقدم للماجستير، وللوهلة الأولى وقعت في حبه فأخبرت صديقتها بأنها يمكنهم المجيء للمنزل للتقدم لخطبتها.



وبدأت قصة حب رائعة.. تحكي هند أنها في ذلك الحين تعلقت به تعلقا شديدا، ولم ترى ولو لوهلة واحدة أنها ستتزوج من كفيف، لأنه صاحب كاريزما ذكي ووسيم ملك قلبها -على حد قولها، تحدت أهلها لم يكن الاعتراض أنه كفيف، ولكن كيف ستنتقل الفتاة الصغيرة إلى القرية لتسكن ببيت عائلة ريفي لم تكن تعرف عنه أي شيء ولا عن التقاليد والعادات.



تمت الخطبة وبعد ستة أشهر تزوجت، وبدأت التحديات، وجدت هند نفسها في بيت عائلة ملتزمة بالتواجد معهم لأن لزوجها 9 أشقاء ووالده كان دكتور جامعة ورئيس قسم فقه مقارن، وزوجها كبيرهم، التزامات كثيرة والحمل، ومطالبة بتحضير المراجع والمدونات والمجلدات، للبحث والتدقيق بالمسائل لكي تصل بزوجها إلى النجاح والتميز، خمس سنوات بالماجستير، بجانب تحضير الخطب وقراءتها على زوجها لكي يحفظها، وأربع سنوات للدكتوراه، تسع سنوات من الجد والمثابرة، وخلال السنوات الأولى أنجبت، خمسة أبناء أكبرهم عبد الله، وكوثر، وسوسن، وثناء وآلاء، مع رعاية الأبناء وتدرج زوجها بالمناصب.



كان هدفها الأول والأخير هو الزج به إلى الأمام دائما، فكانت تذهب به إلى مكتبة الأزهر وتجلس طول اليوم لنقل المراجع قبل إغلاق المكتبة. وبعد ذلك ترجع من القلق على أبنائها التي ما كانت أحيانا تصطحبهم معها، وتذهب إلى المطبعة لطباعة الرسائل مما كان يتطلب المبيت واقفين على أرجلهم لانتظار طبع الرسالة. تحديات وصعاب واجهتهم في كل يوم وليلة، من المحيطين، ولكن لم تهن يوما ولكن كان أمامهم هدف هو القمة التي لم يرتضوا إلا بها.



أحبت زوجها ومنحته الحياة وتحملت معه الصعاب فكافئها الله بالوصول للهدف، وعرض عليها زوجها أنها يجب أن تحصل على الماجستير وتقدمت وحصلت عليه من جامعة المنوفية.



يوضح الدكتور فيصل، بأن كثير من الأزمات التي تقابل الأشخاص تجعل اليأس يدخل قلوبهم ويدركون أن الحياة قد انتهت عند هذه الأزمات، ولكن أحيانا تكون الصدمات هي سر نجاح معظم العلماء، وعلى الرغم من أنه كان شخصا طبيعيا إلا أن فقده لبصره في أثناء الدراسة بالجامعة واستهتار أصدقائه وسخريتهم منه جعله يتفوق عليهم وتحدى لإعاقته ليصبح واحدا من أهم علماء الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى، تغلب على اليأس.



إصابة الدكتور فيصل نتجت عن حادثة سرقة بالإكراه وضرب نار عليه جعلته يفقد بصره ولا يستطيع أن يرى الدنيا من جديد.



يقول الكيلاني: بعد الحادثة كنت حزينا لأنني سأكون عبئا على والدي، فأنا لي تسعة من الأشقاء غيري، وكنت أقابل الجميع بوجه بشوش حتى لا يشعر أحد بأن قلبي موجوع، وبعد أن استهزأ بي أصدقائي لعدم حصولي على جيد جدا في العام الذي أصبت فيه؛ قررت أن أغير نظام مذاكرتي وطلبت من شقيقي الأصغر "معاوية" تسجيل الدروس، وأصبح الأمر سهلا لي وأصبحت أذاكر ليل نهار مع حفظ القرآن بالتجويد حتى حصلت على تقدير امتياز، ليقول أحد أصدقائي "يا حسرة المفتحين لما واحد كفيف يتفوق عليهم ويطلع الأول".



وأضاف: "كنت عاشقا للدراسة وللعلم واحب معرفة كل ما يدور حولي، وساعدني والدي كثيرا وكانت دائما ما أحس بضيق لحزن أمي على حالي، إلى أن تزوجت، زوجتي التي كانت سر نجاحي وعيني الذي أرى بها، فبعد أن انتهيت من الدراسة قدمت على دراسات عليا وحصلت على جيد جدا، وكنت الأول على الدفعة، وبعدها سجلت رسالة الماجستير عن الفقه المقارن بتقدير امتياز، وواصلت واستكملت الدراسة حتى حصلت على الدكتوراه، وتم نشر رسالة الدكتوراه الخاصة بي في العالم العربي، وحصلت فيها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف والتي كان عنوانها "عقد الصيانة في الفقه الإسلامي".



وتابع: "التحقت بعد ذلك بوظيفة الواعظ وترقيت في عدة مناصب، وعندما علمت أنه يوجد مسابقة لاختيار رئيس لجنة الفتوى قدمت بها؛ وحصلت على رئيس لجنة الفتوى بالمنوفية".



يختتم: "لو تجمعت سيدات العالم كله لتكون سيدة واحدة لكانت زوجتي الأفضل بينهم".